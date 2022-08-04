ВСУ обстреляли драмтеатр, где проходит прощание с Ольгой Качурой

11:06, 04 августа 2022, ПАИ

Военные силы Украины обстреляли драматический театр, где проходит прощание с Героем ДНР и России Ольгой Качурой. СМИ и новостные Telegram-каналы сообщают, что в здание попало минимум два снаряда, церемония прощания не успела начаться – людей в срочном порядке начали эвакуировать из здания.

По предварительным данным, погибли два человека. Сейчас в центре Донецка ведётся интенсивный обстрел.

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России полковнику Ольге Качуре посмертно за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. 3 августа Глава республики посмертно присвоил звание Героя ДНР погибшей в среду замкомандира артиллерийского дивизиона.