Несовершеннолетний мотоциклист не справился с управлением и вылетел в кювет
В Великолукском районе в деревне Макоедова на улице Боярской, 9 15-летний подросток не справился с управлением мотоциклом и вылетел в кювет.
Мотоциклисту помощь оказывается на месте.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великие Луки, сотрудники и ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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