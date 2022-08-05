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Происшествия

Несовершеннолетний мотоциклист не справился с управлением и вылетел в кювет

Фото с места происшествия

В Великолукском районе в деревне Макоедова на улице Боярской, 9 15-летний подросток не справился с управлением мотоциклом и вылетел в кювет. 

Мотоциклисту помощь оказывается на месте.

Фото с места происшествия

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великие Луки, сотрудники и ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются. 

Фото с места происшествия

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