Икону «Собор Псковских Святых» передал Михаил Ведерников десантникам в Бериславе

13:52, 07 августа 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в херсонском Бериславе посетил Свято-Введенскую церковь, которая является памятником архитектуры XVIII века. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Он также пообщался с настоятелем церкви отцом Александром, рассказавшем о нелёгкой судьбе храма, который в 1930-е годы был закрыт и чудом уцелел (его даже хотели разобрать на дрова). По благословению Митрополита Псковского и Порховского Тихона, глава региона привёз в дар церкви икону Спасителя.

А для бойцов дивизии передал от Владыки икону «Собор Псковских Святых». «Пусть наши Святые оберегают наших ребят, помогают в бою и в ратной службе на благо Отечества. Пусть скорее наступит справедливый русский мир. Спаси, Господи», — подытожил глава региона.

Ранее сообщалось, что Псковская область берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.Чтобы определиться с основным направлениями работы в подшефном районе делегация Псковской области накануне посетила Херсонскую область, где они подписали соглашение о сотрудничестве.

Во время поездки губернатор Псковской области Михаил Ведерников в херсонском Бериславе встретился с командиром 76-й десантно-штурмовой дивизии, который приехал с передовой. В рабочем визите в Херсонскую область также принимал участие глава администрации Пскова Борис Елкин.