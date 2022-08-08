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Страна и мир

Украинская сторона использует жилые дома в ДНР для размещения артиллерии

Главные тезисы из заявления начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева выделил ТАСС
 

  • Украинская сторона использует жилые дома в ДНР для размещения артиллерии;  
  • Тероборона Украины разместила склады боеприпасов в университете и школе Николаева; 
  • Шесть иностранных судов покинули порты Украины в рамках реализации «Инициативы о взаимоотношении по безопасной транспортировке зерна из портов Украины»; 
  • Украинские боевики хотят взорвать мост в Запорожской области, чтобы обвинить в этом ВС РФ;  
  • Почти 700 тонн гуманитарной помощи передано жителям ДНР, ЛНР и Украины;  
  • За сутки более 23 тыс. человек эвакуировались в Россию с Украины и из Донбасса. 
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