Украинская сторона использует жилые дома в ДНР для размещения артиллерии
Главные тезисы из заявления начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева выделил ТАСС:
- Украинская сторона использует жилые дома в ДНР для размещения артиллерии;
- Тероборона Украины разместила склады боеприпасов в университете и школе Николаева;
- Шесть иностранных судов покинули порты Украины в рамках реализации «Инициативы о взаимоотношении по безопасной транспортировке зерна из портов Украины»;
- Украинские боевики хотят взорвать мост в Запорожской области, чтобы обвинить в этом ВС РФ;
- Почти 700 тонн гуманитарной помощи передано жителям ДНР, ЛНР и Украины;
- За сутки более 23 тыс. человек эвакуировались в Россию с Украины и из Донбасса.
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