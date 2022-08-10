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Страна и мир

В Латвии предложили не продлевать ВНЖ выходцам из России

Россияне, получившие временный вид на жительство в Латвии, могут лишиться его из-за позиции местной власти. Как сообщает ТАСС, такой документ получили уже более девяти тысяч российских граждан.

Согласно данным, которые есть у издания, МИД и комиссия Сейма Латвии обсуждают варианты отказа в продлении такого разрешения. При этом не уточняется какого количества россиян с латвийским ВНЖ это может коснуться, сообщает ТАСС.

Пик обращений за видом на жительство пришелся на март текущего года. Тогда это сделали 117 граждан России, что было на 48% больше, чем в феврале.

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