В Елоховской сельской библиотеке состоялось «Путешествие в страну копеечки»

23:50, 11 августа 2022, ПАИ

Деньги играют важную роль в современной жизни людей и детей в том числе.



Сегодня на тематической программе «Путешествие в страну копеечки» специалисты клуба и библиотеки постарались через игру расширить представление детей о природе денег и культуре обращения с ними. Рассказали ребятам об экономии и бережливости, сообщили ПАИ в Елоховской сельской библиотеке.

Во время мероприятия библиотекарь познакомила ребят с новой книгой Бодо Шефер «Пёс по имени Мани». Книжка учит детей обращаться с деньгами правильно.

Про деньги, экономику, финансы, денежные отношения, исторические «денежные» факты интересно размышлять через загадки, кроссворды и викторины.



«Мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности, – дело важное и нужное, ведь важно начинать прививать самые азы финансовой грамотности именно среди детей и подростков, чтобы вступая в самостоятельную жизнь, они смогли бы пользоваться полученными знаниями», – считают организаторы программы.