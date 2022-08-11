Научиться основам паркура смогут псковичи 14 августа

09:57, 12 августа 2022, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр дополнил программу проведения Дня физкультурника мастер-классом по основам паркура, сообщили Псковскому агентству информации в городском молодёжном центре.

Занятие проведёт тренер по паркуру и батутному фристайлу школы «Ирбис» Илья Ефимов. 14 августа дети с 8 лет и молодёжь до 35 лет должны принести с собой удобную одежду и сменную обувь.

Мероприятие начнётся в 18:00 по адресу улица Инженерная, 7. Для участия в нём необходимо пройти регистрацию здесь.

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