Шахматы, теннис и воркаут: как в Пскове отметят День физкультурника

17:01, 10 августа 2022, ПАИ

Спортивные мероприятия пройдут в Пскове 13 августа в рамках празднования Дня физкультурника, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации.

Так, в этот день все желающие смогут попробовать свои силы в испытаниях комплекса «Готов к труду и обороне». На стадионе «Машиностроитель» ждут участников от шести лет и старше.

Для участия в тестировании необходимо до 12 августа зарегистрироваться на сайте gto.ru и получить уникальный идентификационный номер, затем отправить предварительную заявку и согласие на обработку персональных данных (для лиц младше 18 лет) на электронную почту mashstadion60@mail.ru, с пометкой «Тестирование ГТО». В день тестирования необходимо прийти на стадион «Машиностроитель» (с 10:30 до 11:30) и предоставить специальной комиссии паспорт или свидетельство о рождении.

Вместе с тем, в рамках принятия норм ГТО будет проводиться пробное тестирование для горожан и гостей города без учета регистрации. Сделать это можно также 13 августа с 11:00 до 14:00 на стадионе «Машиностроитель» (телефон для справок 8 (8112)50-00-26).

Кроме того, в День физкультурника Псковский городской молодёжный центр проведёт два турнира – по шахматам и настольному теннису. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке здесь. Состязания пройдут в молодёжном центре на улице Максима Горького, 15. В 12:00 начнётся турнир по шахматам, а в 14:00 – турнир по настольному теннису.

Также в преддверии праздника 12 августа Псковский городской молодёжный центр и спортивное движение «Street Workout Псков» организуют для молодых псковичей мастер-класс по воркауту, который проведёт псковский лидер этого движения Виталий Дидыч.

Участники под присмотром инструктора смогут попробовать выполнить элементы и трюки этого уличного вида спорта. Мероприятие пройдёт на воркаут-площадке на улице Воеводы Шуйского, 9, начало – в 19:30. Чтобы стать участником мастер-класса, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке здесь.

Отметим, что в России День физкультурника отмечают ежегодно во вторую субботу августа. История праздника началась 16 июля 1939 года, когда соответствующее постановление подписал Совет Народных Комиссаров СССР. Первый день физкультурника прошёл в этом же году 18 июля и был призван способствовать массовой пропаганде спорта в стране. В этот день проводился всенародный смотр достижений советского физкультурного движения и мастерства советских спортсменов.