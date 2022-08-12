Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Нижегородец поджёг пункт весового контроля в Любятово из-за штрафа

Фото: PxHere

Житель Нижегородской области поджёг пункт весового контроля в Любятово, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что 11 сентября 2021 года водителя КамАЗа оштрафовали за управление транспортным средством без тахографа. Ночью этого же дня мужчина, заранее купив бензин и перчатки, попытался поджечь здание стационарного пункта весогабаритного контроля, находящееся в районе Любятово. По оценке экспертов, причинённый ущерб составил более 260 тысяч рублей.

В суде в качестве смягчающих обстоятельств учли признание обвиняемым своей вины, раскаяние в содеянном и сотрудничество с правоохранительными органами. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на год условно с испытательным сроком на год. Приговор в законную силу пока не вступил.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

12 августа 2022

Нижегородец поджёг пункт весового контроля в Любятово из-за штрафа
12 августа 2022

Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме

12 августа 2022

Псковский предприниматель оштрафован за сокрытие более 65 млн рублей

11 августа 2022

Вандалы затопили в Великих Луках лодку, применявшуюся для очистки Ловати
11 августа 2022

Скопинскому маньяку снова грозит лишение свободы

11 августа 2022

Более трёх лет колонии получил пскович за смертельное ДТП в Пензенской области
11 августа 2022

Еще один обвиняемый в гибели псковских десантников предстанет перед судом

10 августа 2022

В Печорском районе задержали четырёх несовершеннолетних водителей

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...