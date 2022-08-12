Нижегородец поджёг пункт весового контроля в Любятово из-за штрафа

12:13, 12 августа 2022, ПАИ

Житель Нижегородской области поджёг пункт весового контроля в Любятово, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что 11 сентября 2021 года водителя КамАЗа оштрафовали за управление транспортным средством без тахографа. Ночью этого же дня мужчина, заранее купив бензин и перчатки, попытался поджечь здание стационарного пункта весогабаритного контроля, находящееся в районе Любятово. По оценке экспертов, причинённый ущерб составил более 260 тысяч рублей.

В суде в качестве смягчающих обстоятельств учли признание обвиняемым своей вины, раскаяние в содеянном и сотрудничество с правоохранительными органами. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на год условно с испытательным сроком на год. Приговор в законную силу пока не вступил.