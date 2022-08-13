В Псковском кремле идет регистрация участников «Swimcup Open Water Псков 2022»

11:22, 13 августа 2022, ПАИ

В Кремле идёт регистрация для участников первых открытых соревнований по плаванию на открытой воде Swimcup, которые пройдут сегодня в Пскове, сообщает Telegram-канал Псковской области.

Напомним, что сегодня состоится «Swimcup Open Water Псков 2022» – первое в истории города заплыв на открытой воде. Спортсменов ждут три дистанции. Маршрут можете посмотреть здесь.