В Псковском кремле идет регистрация участников «Swimcup Open Water Псков 2022»
В Кремле идёт регистрация для участников первых открытых соревнований по плаванию на открытой воде Swimcup, которые пройдут сегодня в Пскове, сообщает Telegram-канал Псковской области.
Напомним, что сегодня состоится «Swimcup Open Water Псков 2022» – первое в истории города заплыв на открытой воде. Спортсменов ждут три дистанции. Маршрут можете посмотреть здесь.
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