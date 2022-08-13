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Спорт

В Псковском кремле идет регистрация участников «Swimcup Open Water Псков 2022»

Фото: Псковская область

В Кремле идёт регистрация для участников первых открытых соревнований по плаванию на открытой воде Swimcup, которые пройдут сегодня в Пскове, сообщает Telegram-канал Псковской области.

Напомним, что сегодня состоится  «Swimcup Open Water Псков 2022» – первое в истории города заплыв на открытой воде. Спортсменов ждут три дистанции. Маршрут можете посмотреть здесь.

 

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