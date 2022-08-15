Предоперационную подготовку проходит жестоко избитая восьмилетняя великолучанка

12:05, 15 августа 2022, ПАИ

Предоперационную подготовку проходит жестоко избитая восьмилетняя великолучанка. Об этом сообщила подруга семьи Ирина Полещенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте»

«Машенька проходит предоперационную подготовку. Самочувствие стабильное. Мечтает об общении с ровесниками. Очень хочет двигаться, играть, мечтает о посещении экстримпарка по возвращении. Маша на позитиве», - пишет женщина.

Также она добавила, что родителям удалось определиться с юридической помощью, о которой они просили ранее.

Напомним, что несовершеннолетний жестоко избил восьмилетнюю великолучанку в Тверской области. В настоящее время девочка находится в больнице. Подросток арестован, идет расследование уголовного дела.