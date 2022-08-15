Новый детский сад на улице Юности, 30 в Пскове получил лицензию

19:30, 15 августа 2022, ПАИ

Новый детский сад на улице Юности, 30 получил лицензию и через две недели примет первых воспитанников. Об этом сообщил в Telegram лава администрации Пскова Борис Елкин. Учреждение смогут посещать 140 детей от 2 до 7 лет. Для дошкольников созданы все условия для полноценного развития: закуплена мебель для игровых комнат, мягкий инвентарь, интерактивный физкультурный комплекс, оборудование для пищеблока, прачечной и медицинского кабинета. Укомплектован штат педагогов.

"Сад построен в рамках инвестиционного соглашения между Правительством Псковской области и застройщиком. Теперь в развивающемся микрорайоне Пскова, где проживает много молодых семей с детьми, есть современное образовательное учреждение в шаговой доступности", - написал Борис Елкин.