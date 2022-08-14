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Экономика

Возможности Белорусской универсальной товарной биржи представят в Великих Луках

Презентация Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) состоится в конференц-зале ГРК «Амарис» в Великих Луках 18 августа. Мероприятие пройдёт с 12:00 до 14:30. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты Псковской области.

«В связи с санкционными ограничениями и разрывом традиционных транспортно-логистических цепочек импорт целого ряда товаров, востребованных на рынке Белоруссии, в настоящее время либо затруднён, либо фактически невозможен. При этом спрос на них остался на прежнем уровне. Поэтому с целью предотвращения товарного дефицита на внутреннем рынке и обеспечения отечественных потребителей качественными аналогами зарубежной продукции в Белоруссии реализуется программа импортозамещения. БУТБ подключилась к решению этой задачи, создав площадку импортозамещения», – пояснили в ТПП.

Отмечается, что площадка представляет собой торговое решение полного цикла, охватывающее весь процесс покупки и продажи товара: от поиска наилучшего предложения и торга в режиме реального времени до заключения сделки и её последующего сопровождения.

В электронном каталоге доступно около полумиллиона товарных позиций, перечень пополняется ежедневно. Подбор продукции, требующей импортозамещения, осуществляется в автоматическом режиме. Чтобы моментально получать уведомления о появлении новых заявок на покупку или продажу, пользователю достаточно указать свой телефон или адрес электронной почты.

В Торгово-промышленной палате региона в качестве основных преимуществ площадки импортозамещения БУТБ для заказчиков назвали: сокращение времени закупки по сравнению с классическими способами закупок, удобный поиск отечественного аналога по санкционной номенклатуре, доступ к тысяче актуальных предложений от альтернативных поставщиков, расширение номенклатуры закупаемой продукции, для поставщиков получение информации о продукции, нуждающейся в импортозамещении, поиск новых покупателей, расширение ассортимента реализуемой продукции, сокращение затрат на маркетинг и продвижение.

Уточняется, что участие в мероприятии бесплатное.

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