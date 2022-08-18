Молодёжь из псковского стройотряда отправится восстанавливать мемориальный комплекс в белорусской Хатыни

21:20, 18 августа 2022, ПАИ

Молодые псковичи войдут в состав Международного молодежного стройотряда, который отправится в белорусскую Хатынь для участия в реставрации мемориального комплекса. Об этом сообщили «Вести-Псков». Во всебелорусской молодежной стройке «Хатынь» уже участвуют несколько сот тысяч студентов. Международный стройотряд отправится туда в конце августа. От Пскова поедет десять человек.

В его состав, кроме псковичей, войдут также парни и девушки из Республики Беларусь и Латвии. Кроме того, псковичи и представители Русской общины Латвии возложили цветы к Памятнику освободителям Пскова, где установлен танк Т-34. По мнению псковских общественников, такие акции – лучший ответ властям прибалтийских стран, которые сносят монументы советским воинам.