1686 кандидатов зарегистрировано для участия в выборах в Псковской области

12:28, 19 августа 2022, ПАИ

1 686 кандидатов зарегистрировано для участия в выборах в органы местного самоуправления Псковской области, сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии региона.

«По состоянию на 19 августа из 1 783 кандидатов, которые заявились на участие в выборах, зарегистрировано 1 686 человек. Изменения связаны с утратой своего статуса кандидата в Опочецком, Пушкиногорском районах и городе Пскове», — рассказали в избиркоме и напомнили, что кандидат вправе снять свою кандидатуру с выборов на основании личного заявления не позднее чем за пять дней до дня голосования.

Ранее сообщалось, что для участия в выборах в Псковской области зарегистрировалось 1 694 кандидата.

В единый день голосования – 11 сентября 2022 года – в Псковской области пройдёт 30 избирательных кампаний. Псковичам предстоит избрать пять глав районов, депутатов Псковской и Великолукской городских дум, а также сотни муниципальных депутатов.

Напомним, на сентябрьских выборах жители Пскова смогут проголосовать за кандидата в депутаты городской Думы онлайн, без посещения избирательного участка. Для этого необходимо заранее, до 5 сентября, подать заявление на сайте gosuslugi.ru. Гражданину нужно иметь постоянную прописку в Пскове и подтверждённую учётную запись на портале госуслуг.