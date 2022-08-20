Четыре человека госпитализированы, в том числе двое детей, в результате столкновения с лосем

09:20, 20 августа 2022, ПАИ

В Струго-Красненском районе на 253-м км а/д Р-23 Санкт-Петербург – Невель 50-летний водитель автомобиля допустил наезд на лося, в результате чего автомобиль вылетел в кювет.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля и три пассажира, в том числе двое детей. Все госпитализированы в медучреждение.

Лось погиб на месте.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.