Гражданин Белоруссии пострадал в результате столкновения с лосем в Псковской области
В Пустошкинском районе у поворота на деревню Комово произошло столкновение автомобиля Skoda Octavia, под управлением 29-летнего гражданина Белоруссии с лосем.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, госпитализирован в медучреждение.
Лось погиб.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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