Великолучанка получила в мессенджере сообщение с требованием перевести деньги за нераспространение личной информации
Великолучанка получила в мессенджере сообщение с требованием перевести деньги за нераспространение личной информации, сообщает прокуратура Великих Лук.
25 марта на номер мобильного телефона горожанке в мессенджере «Вотсап» пришло сообщение с требованием перевести денежные средства в размере 2 500 рублей под угрозой распространения её персональных данных в Сети. Органом дознания по заявлению гражданки в возбуждении уголовного дела отказано.
Позже решение об отказе в возбуждении уголовного дела прокуратурой города отменено как незаконное и возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство).
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