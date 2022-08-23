Великолучанка получила в мессенджере сообщение с требованием перевести деньги за нераспространение личной информации

08:28, 23 августа 2022, ПАИ

Великолучанка получила в мессенджере сообщение с требованием перевести деньги за нераспространение личной информации, сообщает прокуратура Великих Лук.

25 марта на номер мобильного телефона горожанке в мессенджере «Вотсап» пришло сообщение с требованием перевести денежные средства в размере 2 500 рублей под угрозой распространения её персональных данных в Сети. Органом дознания по заявлению гражданки в возбуждении уголовного дела отказано.

Позже решение об отказе в возбуждении уголовного дела прокуратурой города отменено как незаконное и возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство).