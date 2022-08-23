В Пскове разыскивают двух девочек-подростков

21:50, 23 августа 2022, ПАИ

Псковский поисковый отряд LizaAlert разыскивает двух-девочек подростков: Веронику Петрову 13 лет и Карину Павлову 14 лет. 22 августа 2022 года они вышли на прогулку в Пскове и не вернулись.

Вероника Петрова. Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые. Была одета в толстовку, в футболку, тёмные джинсовые шорты.

Карина Павлова. Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Была одета в тёмную толстовку, синие джинсовые шорты, чёрные кеды.

Просьба ко всем, кто видел подростков или знает о их местонахождении, сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.