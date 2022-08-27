В Великих Луках прошел парад плавательных средств «Потешная флотилия»
В акватории реки Ловать прошёл фестиваль «Потешная флотилия Петра I», сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».
Торжественный старт плавательных средств начался в 12:00. Во главе водного парада император Пётр I со своей свитой, в исполнении артистов Великолукского драматического театра.
В числе участников потешной флотилии – студенты ВЛГАФК, артисты творческих коллективов и местные спортсмены.
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