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Общество

Мужчины в России тратят на брендовые вещи больше женщин – исследование

Российские мужчины чаще и больше тратятся на брендовые вещи, чем женщины. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса, проведённого сервисом CDEK.Shopping и платформой hh.ru.

Фото: ПАИ

В исследовании приняли участие 1 700 россиян, которые работают или ищут работу.

Выяснилось, что почти половина россиян (45 %) тратит на одежду, обувь и аксессуары от 5 до 10 % своей зарплаты, а 27 % выделяют на эти статьи расходов от 11 до 20 % заработка. При этом 8 % россиян тратят на шопинг до половины дохода, 5 % – более половины.

Онлайн-шопинг остаётся наиболее популярным способом покупок – 82 % респондентов выбирают маркетплейсы. Особенно активны в этом плане молодые люди от 18 до 24 лет (89 %). Мужчины чаще женщин посещают офлайн-магазины – 68 против 58 %.

Мужчины предпочитают тратить деньги на электронику (30 %) и верхнюю одежду (34 %), а также чаще выбирают брендовые вещи – 11 против 6 % среди женщин. Женщины же больше тратят на косметику (41 %).

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