Сколько денег можно хранить на банковской карте, рассказал эксперт

22:00, 13 июня 2025, ПАИ

Большие суммы денег небезопасно хранить на банковский карте, предупреждает председатель комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России» Егор Диашов. Об этом пишет информационное агентство «Прайм».

По словам Егор Диашова, основная угроза – риск кражи и мошенничества, который возрастает с увеличением суммы на карте.

Современные мошенники используют сложные методы, такие как фишинг, вирусные программы и скимминг, позволяющие похищать деньги без физического доступа к карте. При этом страховые компании часто не покрывают полную сумму, а в случае халатности владельца, например при передаче кода посторонним, даже могут отказать в выплате.

Диашов рекомендует держать на карте только ту сумму, которая необходима для повседневных покупок, а основные сбережения размещать на депозитных счетах, что обеспечивает большую безопасность и позволяет получать доход от процентов. Также эксперт советует использовать виртуальные карты для онлайн-покупок и регулярно проверять выписки по карте, чтобы своевременно обнаруживать подозрительные операции.

Ранее сообщалось, сколько денег украли мошенники у жителей Пскова с начала года.