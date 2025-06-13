Команда Печорского округа стала победителем на турнире по мини-футболу

21:15, 13 июня 2025, ПАИ

Турнир по мини-футболу на Кубок благоверного князя Довмонта Псковского, посвящённый памяти героического служения иерея Антония Савченко, состоялся на стадионе «Машиностроитель» сегодня, 13 июня. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

В соревнованиях приняли участие восемь сборных команд. Турнир прошёл по благословению митрополита Псковского и Порховского.

Победу одержала сборная команда Печорского муниципального округа, которая в финале обыграла команду Псковской Епархии со счётом 3:2. В составе Печорской команды играл глава округа Валерий Зайцев, который поблагодарил своих товарищей за отличную игру.

Особые награды получили печерянин Михаил Семёнов, признанный лучшим защитником турнира, и Александр Денисов, признанный лучшим игроком соревнований.

«Искренне признателен организаторам турнира и лично иерею Александру Короплясову за возможность прославить подвиг отца Антония. Вечная и светлая память Герою России»! – поблагодарил организаторов Валерий Зайцев.

Фоторепортаж с футбольных соревнований можно посмотреть здесь.