Берега озера Тиглицы в Печорском округе очистили в рамках акции «Чистые берега»

22:12, 13 июня 2025, ПАИ

Ежегодная экологическая акция «Чистые берега» прошла на берегу озера Тиглицы в Печорском округе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Традиционная уборка, приуроченная к старту Псковской парусной регаты, собрала жителей посёлка Крупп и соседних деревень. К ним присоединился вице-спикер Собрания Виктор Остренко.

В акции также приняли участие организаторы регаты и представители федерального проекта «Вода России», созданного по инициативе президента Владимира Путина и входящего в национальный проект «Экологическое благополучие». Совместными усилиями участники собрали более 50 мешков мусора.

«Эта ежегодная акция помогает не только подготовить берег к купальному сезону, но и развивать у людей бережное отношение к природе, а у молодого поколения – воспитать экологическую культуру», – отметил Виктор Остренко.