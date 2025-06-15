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Общество

Берега озера Тиглицы в Печорском округе очистили в рамках акции «Чистые берега»

Ежегодная экологическая акция «Чистые берега» прошла на берегу озера Тиглицы в Печорском округе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Традиционная уборка, приуроченная к старту Псковской парусной регаты, собрала жителей посёлка Крупп и соседних деревень. К ним присоединился вице-спикер Собрания Виктор Остренко.

В акции также приняли участие организаторы регаты и представители федерального проекта «Вода России», созданного по инициативе президента Владимира Путина и входящего в национальный проект «Экологическое благополучие». Совместными усилиями участники собрали более 50 мешков мусора.

«Эта ежегодная акция помогает не только подготовить берег к купальному сезону, но и развивать у людей бережное отношение к природе, а у молодого поколения – воспитать экологическую культуру», – отметил Виктор Остренко.

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