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Общество

В Печорах приступили к реставрации церкви Сорока Севастийских мучеников

Работы по реставрации исторического здания ведутся в Печорах в церкви Сорока Севастийских мучеников, сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Реставраторы приступили к оштукатуриванию фасадных стен. Монтаж медного окрытия карниза колокольни продолжается на высоте более 8 метров. Одновременно проводится патинирование медного покрытия купола.

Ведутся работы по монтажу отмостки вокруг бытового здания, а также подготовка основания для благоустройства северной части территории в зоне дома настоятеля. Фасад верхнего яруса колокольни и восьмерик уже оштукатурены, установлены новые оконные заполнения, завершается замена кровли четверика.

Внутри храма продолжается оштукатуривание стен, выполнен монтаж новой системы отопления, слаботочной системы и других коммуникаций. Завершается устройство полов, заменены батареи отопления.

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