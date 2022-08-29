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Происшествия

Два человека пострадали в результате крупного ДТП

Фото ГИБДД по Псковской области

28 августа в 16:30 на 186-м км а/д Новгород – Псков 66-летний водитель автомобиля Opel Mokka не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на правой обочине дороги Dodge Stratus SE, который от удара отбросило на 21-летнего пешехода, находившегося на обочине, сообщает ГИБДД по Псковской области.

Фото ГИБДД по Псковской области

В результате ДТП пострадали:

66-летний пассажир автомобиля Opel Mokka и 21-летний пешеход. 

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются. 

Фото ГИБДД по Псковской области

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