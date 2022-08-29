Два человека пострадали в результате крупного ДТП

10:25, 29 августа 2022, ПАИ

28 августа в 16:30 на 186-м км а/д Новгород – Псков 66-летний водитель автомобиля Opel Mokka не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на правой обочине дороги Dodge Stratus SE, который от удара отбросило на 21-летнего пешехода, находившегося на обочине, сообщает ГИБДД по Псковской области.

В результате ДТП пострадали:

66-летний пассажир автомобиля Opel Mokka и 21-летний пешеход.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.