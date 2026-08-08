Водолазы подняли из реки Великой тело девушки, упавшей с моста Александра Невского в Пскове
Водолазы областной службы спасения обнаружили и подняли на поверхность реки Великой возле моста Александра Невского в Пскове тело девушки 2008 года рождения. Об этом сообщает канал «Псковская сводка ПАИ» в MAX.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи Следственного комитета.
Обстоятельства случившегося устанавливаются, проводится проверка.
Водолазы подняли из реки Великой тело девушки, упавшей с моста Александра Невского в Пскове
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