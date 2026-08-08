Водолазы подняли из реки Великой тело девушки, упавшей с моста Александра Невского в Пскове

14:00, 08 августа 2026, ПАИ

Водолазы областной службы спасения обнаружили и подняли на поверхность реки Великой возле моста Александра Невского в Пскове тело девушки 2008 года рождения. Об этом сообщает канал «Псковская сводка ПАИ» в MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



На месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи Следственного комитета.

Обстоятельства случившегося устанавливаются, проводится проверка.