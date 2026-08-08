Автомобиль сбил мотоциклиста на проспекте Ленина в Великих Луках

В Великих Луках мотоциклист пострадал в ДТП с Renault
Автомобиль Renault сбил 32-летнего мотоциклиста возле дома № 41 на проспекте Ленина в Великих Луках, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
Мотоциклиста с травмами госпитализировали. Водитель иномарки не пострадала.
Помимо бригады скорой медицинской помощи, на месте происшествия работают спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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