Автомобиль сбил мотоциклиста на проспекте Ленина в Великих Луках

В Великих Луках мотоциклист пострадал в ДТП с Renault

21:36, 08 августа 2026, ПАИ

Автомобиль Renault сбил 32-летнего мотоциклиста возле дома № 41 на проспекте Ленина в Великих Луках, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX















Мотоциклиста с травмами госпитализировали. Водитель иномарки не пострадала.

Помимо бригады скорой медицинской помощи, на месте происшествия работают спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.