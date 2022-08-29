Ярмарка белорусских товаров на три дня развернётся в Финском парке

19:20, 29 августа 2022, ПАИ

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2 сентября в Псков приедет делегация из Республики Беларусь. В рамках Дней Витебской области соседи представят свой инновационный потенциал и обсудят с псковскими производителями вопросы импортозамещения и производственной кооперации. Об этом в Telegram сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин.

Культурная программа запланирована на 4 сентября. В этот день в Городском культурном центре гости представят свое культурное наследие, а в 17:00 – творческие коллективы Витебской области дадут концерт.

Все три дня с 10:00 до 20:00 в Финском парке будет работать ярмарка белорусских товаров. Псковичи смогут приобрести витебские ковры и белорусский лен, современную детскую, взрослую и специализированную одежду витебских марок, молочную и мясную продукцию, кондитерские изделия.

«Псков и Витебск с давних времен имеют торговые отношения, опыт борьбы с общими врагами, а также крепкие культурные связи. С 2000 года Витебск –наш город-побратим», – напомнил Борис Елкин.