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Политика

Ситуацию с очередями на границе обсуждают псковичи и жители Прибалтики

Ситуацию с очередями на границе обсуждают жители Псковской области, Прибалтики и Белоруссии в Telegram-канале «Латвия. Чат – форум Рига».

Так, по словам одного из участников чата, на российско-эстонской границе в Шумилкино со стороны Эстонии образовалась очередь из двух рядов легковых автомобилей, по 12-15 машин.

Ещё одна участница обсуждения не рекомендует ехать через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Убылинка» в Пыталовском районе. По её словам, там сейчас на российско-латвийской границе стоит около 60 автомобилей. «Для понимания скорости прохождения: мы вчера приехали около 13:40 и были 58-е в очереди. Сейчас перед нами осталось две машины до пограничного контроля РФ. Пешие идут не сильно быстрее, если не дольше», – заметила девушка.

При этом ещё один мужчина заметил, что в Убылинке людям приходится стоять всем в одной очереди без приоритета.

В то же время один из участников дискуссии сообщил, что в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» в Себежском районе некоторые торгуют местами в очереди. «Прямо 90-е. При нас человека, который пытался объехать очередь, отгоняли палкой с гвоздями», – добавил мужчина.

Отметим, что очереди из автомобилей на границе последнее время не уменьшаются. О том, какие ещё трудности существуют на границе, читайте в материале ПАИ здесь.

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