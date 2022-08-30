Псковская область получит по федеральной программе новые школьные автобусы и машины скорой помощи
Автопарк Псковской области при поддержке Правительства РФ пополнится школьными автобусами и машинами скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального Правительства.
Псковская область получит 13 карет скорой помощи и 5 школьных автобусов. Распоряжение о распределении транспорта в регион подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.
Работа по обновлению парка специального транспорта в регионах ведется по поручению Президента России. Поставку автомобилей скорой помощи и школьных автобусов в регионы обеспечит Минпромторг России.
Отметим, всего на закупку автомобилей скорой помощи будет выделено 6 млрд рублей. На эти средства будет приобретено более 1,2 тыс машин для сельских поселений, в том числе поселков городского типа и малых городов страны, что повысит доступность медицинской помощи для их жителей.
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