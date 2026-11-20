Ветеран СВО из Псковской области поделился опытом восстановления после ранения

16:19, 20 ноября 2026, ПАИ

Ветеран специальной военной операции Сергей Маковень поделился опытом своего восстановления и дал совет тем, кто только начинает путь реабилитации.

«Я бы дал такой совет: ничего не бойтесь. И начинайте как можно раньше. Раньше начнёте, раньше наступит результат. Время – это самое дорогое. Не бойтесь ошибок. Ошибки – это наш опыт. Они будут только закалять», – сказал Сергей Маковень на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 20 ноября.

Он отметил, что обычная жизнь казалась невозможной после ранения. Однако благодаря поддержке близких и таких же ребят, которые чуть раньше оказались в похожей ситуации, всё преодолевается.

Руководитель регионального координационно-методического центра по оказанию медицинской помощи ветеранам боевых действий – участникам специальной военной операции Кирилл Колосов добавил, что своевременное начало реабилитации является одним из ключевых условий успеха. Чем раньше человек обращается за помощью, тем быстрее наступает результат.

«Условия успеха реабилитации – своевременное начало, полнота (мультикомпонентность) мероприятий, согласованное межведомственное взаимодействие и готовность социальной среды к инклюзии», – подчеркнул он.