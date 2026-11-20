Семья и адаптивный спорт: как близкие и единомышленники помогают ветеранам СВО вернуться к мирной жизни

17:20, 20 ноября 2026, ПАИ

Семья и окружение играют ключевую роль в восстановлении ветеранов специальной военной операции. Поддержка близких, адаптивный спорт и общение с такими же людьми, прошедшими похожий путь, помогают ветеранам не уходить в себя и находить новые цели, рассказал руководитель регионального координационно-методического центра по оказанию медицинской помощи ветеранам боевых действий – участникам СВО Кирилл Колосов на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 20 ноября.

Ветеран СВО Сергей Маковень рассказал, кто помог ему восстановиться после ранения.

«Семья и окружение людей, в которое ты попадаешь, играют очень важную роль. Первоначально для меня тропинку к восстановлению проложила мой социальный координатор из фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Ольга Минеева. Мы до сих пор контактируем. Она помогает мне решать какие-то вопросы», – отметил ветеран.

По его словам, именно социальный координатор рассказала ему о направлениях спорта и реабилитации. Кирилл Колосов подхватил инициативу и направил его на реабилитацию в паломнический центр в Печорах.

«Мы вместе с Сергеем Ивановым проходили реабилитацию и попали в хорошую среду. Сейчас тоже помогаем ребятам, которые возвращаются. Рассказываем, что у нас в Пскове есть, подтягиваем в спорт. Чтобы они понимали, что у них всё впереди», – заметил Сергей Маковень.

Ветеран СВО Сергей Иванов добавил, что очень помогала поддержка близких, которые не давали ему уйти в себя. «Ещё очень важен адаптивный спорт. Когда им занимаемся, то знакомимся с такими же людьми, как мы. Делимся своим опытом. И это даёт нам новую цель», – подчеркнул он.

По словам Кирилла Колосова, семейное консультирование является обязательным компонентом реабилитации в региональном координационно‑методическом центре. Близких обучают навыкам коммуникации, проводят психообразование о природе ПТСР, помогают выстраивать быт. Это снижает риск рецидива и ускоряет адаптацию.

«Семья – главный ресурс восстановления, и это не красивая фраза, а рабочая практика», – отметил Кирилл Колосов.

Он привёл пример работы с семьёй ветерана, у которого после инсульта наблюдаются речевые нарушения и когнитивные расстройства. Его супруга везде с ним, получает домашние задания и рекомендации по проведению упражнений, отвечает на вопросы и мотивирует продолжать работу.

Для ветеранов с ограничениями здоровья сопровождение семьи часто принципиально. Рядом есть тот, кто поможет с передвижением, организацией лечения и бытом.

Кирилл Колосов также добавил, что совместное проживание во время реабилитации меняет всю логику восстановления. Реабилитация перестаёт восприниматься как лечение, человек не выпадает из семьи на месяцы. Близкие на месте видят, как строится программа, учатся поддерживать правильно и после выписки продолжают те же практики дома.