«Жизнь продолжается»: псковские ветераны СВО поделились целями на будущее после реабилитации

16:43, 20 ноября 2026, ПАИ

О своих целях на будущее после прохождения реабилитации рассказали ветераны специальной военной операции Сергей Маковень и Сергей Иванов из Псковской области на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 20 ноября.

«У меня цель – встать на ноги. Уже по чуть‑чуть получается, пусть в ортезах. И в спорте хочется чего‑то добиться. Я всю жизнь занимаюсь спортом, буду продолжать», – отметил Сергей Иванов.

Сергей Маковень поделился, что у него есть планы в личной и карьерной жизни. «Я сейчас приверженец того, что хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах. Поэтому они есть в голове, я их реализую маленькими шагами, но публично не рассказываю. Планы связаны и с личной жизнью, и с карьерой. Всё это присутствует, как и у нормального, обычного человека», – рассказал он.

Ветеран подчеркнул, что после возвращения из зоны СВО он поступил в РАНХиГС в магистратуру. Это стало частью его планов на будущее.

«Не забываем об учёбе. После возвращения многие поступают в университеты. В этом году я поступил в РАНХиГС в магистратуру. Жизнь продолжается», – добавил Сергей Маковень.

Руководитель регионального координационно‑методического центра по оказанию медицинской помощи ветеранам боевых действий – участникам специальной военной операции Кирилл Колосов отметил, что поиск новых смыслов – это всегда индивидуальная история. Кому‑то помогает возвращение к профессии, кому‑то – спорт, творчество, общественная работа или работа наставником для других ветеранов.

Ветераны призывают не бояться начинать и делать маленькие шаги к восстановлению. Главное – не останавливаться и верить в себя.