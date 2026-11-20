Псковские ветераны СВО рассказали, как реабилитация вернула им уверенность в жизни

15:34, 20 ноября 2026, ПАИ

Ветераны специальной военной операции Сергей Маковень и Сергей Иванов поделились историями о том, как реабилитация помогла им вернуть уверенность в собственных силах и вернуться к активной жизни. Об этом они рассказали на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 20 ноября.

Они подчеркнули, что если раньше многие вещи казались недостижимыми, то сейчас они стали нормой после реабилитации в координационно-методическом центре по оказанию медицинской помощи участникам СВО на базе Псковского госпиталя для ветеранов войн.

«Когда я вернулся из зоны проведения боевых действий, то не понимал, как я буду водить автомобиль. Сейчас нет никаких трудностей в поездках на дальние расстояния: Псков – Москва, Псков – Санкт-Петербург. Раньше трудно было выехать на коляске, чтобы доехать до магазина. Сейчас это как по щелчку пальцев. Не замечаю этого», – отметил Сергей Маковень.

По его словам, обычная жизнь казалась невозможной после ранения. Однако благодаря поддержке близких и таких же ребят, которые чуть раньше оказались в похожей ситуации, всё преодолевается.

Сергей Иванов поделился, что вместе с Сергеем Маковенем занимается пауэрлифтингом. После ранения он для себя открыл байдарку и хочет продолжать работу в этом направлении.

«Даже если раньше не занимались спортом, надо всё равно пробовать. Никогда не поздно начать. У нас много спортивных направлений в Псковской области. Тут даже не надо ставить для себя цель поехать на соревнования. Главное – прийти и начать заниматься», – отметил Сергей Иванов.

Сергей Маковень подчеркнул, что занятия спортом стали неотъемлемой частью его жизни. Чтобы поддерживать себя и тело, спорт – самое лучшее занятие, добавил он.

«Мы также не забываем об учёбе. После возвращения многие поступают в университеты. В этом году я, например, поступил в РАНХиГС на магистратуру. Жизнь продолжается», – дополнил он.

Ветераны также рассказали о том, как им было страшно выходить на мероприятия после ранения. Сергей Маковень вспомнил, как впервые оказался в Большом театре в Москве на коляске.

«Помню, был в Москве в Большом театре. Для меня это было потрясение: как я войду туда на коляске. А сейчас мы с Сергеем Ивановым участвуем в марафоне на колясках», – рассказал он.

Реабилитация в координационно-методическом центре включает не только медицинскую помощь, но и психологическую поддержку, а также содействие в возвращении к социальной активности. Ветераны подчёркивают, что главное – не бояться начинать и делать маленькие шаги к восстановлению.