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У стен Мирожского монастыря идёт настройка проекционной аппаратуры к хоровому фестивалю

Испытание проекционной аппаратуры на стенах Мирожского монастыря. Фото ПАИ

Возле Спасо-Преображенского Мирожского монастыря в Пскове началась подготовка к показу мультимедийных проекций во время Всероссийского хорового фестиваля им. М. Ф. Гривского. Об этом рассказала корреспондент ПАИ. Под навесом устанавливается специальная аппаратура.

хоровой праздник пройдет с 2 по 4 сентября на площадках города, непосредственно территориально приближенных к памятникам ЮНЕСКО: Покровский угол (у храма Покрова и Рождества), территории у храма Василия на Горке и возле Спасо-Преображенского Мирожского монастыря.

Проекционная аппаратура под специальным укрытием от непогоды. Фото ПАИ

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