У стен Мирожского монастыря идёт настройка проекционной аппаратуры к хоровому фестивалю

21:32, 01 сентября 2022, ПАИ

Возле Спасо-Преображенского Мирожского монастыря в Пскове началась подготовка к показу мультимедийных проекций во время Всероссийского хорового фестиваля им. М. Ф. Гривского. Об этом рассказала корреспондент ПАИ. Под навесом устанавливается специальная аппаратура.

хоровой праздник пройдет с 2 по 4 сентября на площадках города, непосредственно территориально приближенных к памятникам ЮНЕСКО: Покровский угол (у храма Покрова и Рождества), территории у храма Василия на Горке и возле Спасо-Преображенского Мирожского монастыря.