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Подавать на стол жареные грибы с картошкой рекомендует народный календарь

2 сентября отмечают память библейского пророка Самуила, или Шмуэля (то есть «услышанного Богом»). Самуил родился в самое тяжелое для израильтян время, и ему суждено было наставить свой народ на путь истинный.

При слабом первосвященнике Илии моральное разложение израильтян достигло критической точки. Результатом распущенности, духовной и физической немощи стало поражение от филистимлян, захвативших величайшую святыню — Ковчег Завета. Однако Самуил, созвав соплеменников на торжественное покаяние, сумел вдохновить их на изгнание филистимлян. После этого началось возрождение народа. Большую роль в этом сыграли организованные Самуилом «пророческие сонмы», задачей которых было просвещать людей, а также пробуждать в них патриотизм.

Самуил мудро правил народом в качестве верховного судьи, но когда он стал стар, люди, испугавшись возвращения анархии, стали просить его назначить правителя над ними. Таким образом, отвергли они Царя небесного и возжелали царя земного. И тогда Бог велел Самуилу сделать так, как просят люди, но предупредил, что их ждут несчастья, причина которых – обыкновенная алчность и жестокость земных правителей.

Пророк предостерегал израильтян и просил, чтобы они отказались от своего решения, но те были непреклонны. Самуил назначил царем Саула, но еще при его жизни тайно помазал на царство другого — Давида, поскольку первый правитель разочаровал его.

На Руси пророка Самуила считали заступником сильного пола, говорили: «Самойло-пророк сам Бога о мужике молит». Поэтому и Самойлов день становился своего рода мужским праздником: дочери подавали с утра отцу семейства новую рубаху, жены накрывали богатый стол, чтобы хозяин добрым да сытым принимался за дела.

В Самойлов день просили хорошей погоды для осенних работ. Времени для них оставалось совсем мало — зима приближалась неизбежно.

В этот день в лесах уже появлялись первые зимние опята, и дети с корзинами шли за «урожаем». На столе частым блюдом в этот день были жареные грибы с картошкой.

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