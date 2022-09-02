Модельный избирательный участок презентовали в Пскове

15:37, 02 сентября 2022, ПАИ

Модельный избирательный участок презентовали в Городском культурном центре Пскова (площадь Победы, 1, УИК № 5) 2 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Презентация проводилась для того, чтобы продемонстрировать, как будут работать участковые избирательные комиссии в период проведения сентябрьских выборов. Её провёл председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

На презентацию пришли не только журналисты, но и представители нескольких парламентских партий, председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва, омбудсмен региона Дмитрий Шахов.

Отметим, что на этом участке будут работать КОИБы, оборудовано место для людей с ограниченными возможностями, а также есть тифломаркеры, предназначенные для людей с нарушениями зрения.