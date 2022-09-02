Фильм «Вызов» с Юлией Пересильд выйдет в прокат 12 апреля 2023 года

20:39, 02 сентября 2022, ПАИ

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Фильм «Вызов» - первая картина, снятая в космосе - выйдет в прокат 12 апреля 2023 года, заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

«У нас на следующей неделе последняя съемка уже на земле, хотя и на Байконуре. И 12 апреля следующего года фильм «Вызов» выйдет в прокат», — сказал Эрнст в ходе марафона общества «Знание». Об этом сообщает РИА Новости.

Съемки эпизодов киноленты проходили на орбите. Участие в них приняли уроженка Пскова Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Осенью 2021 года они в течение 12 дней снимали фильм на Международной космической станции. Это был первый в истории киноэкипаж. Режиссер сказал, что в космосе команда успела отснять около 30 часов материала.