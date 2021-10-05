Как первая псковичка-космонавт Юлия Пересильд готовилась к полёту

09:47, 05 октября 2021, ПАИ

5 октября в 11:55 по московскому времени с космодрома Байконур стартует экипаж, в состав которого вошли космонавт Антон Шкаплеров, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Газета «Псковская правда» опубликовала подробности подготовки уроженки Пскова к полету в космос, ее переживаниях, о фильме, который будут снимать на орбите, а также пожелания актрисе от псковичей.

Художественный фильм на международной космической станции будет сниматься впервые. Картина под названием «Вызов» режиссера Клима Шипенко, известного зрителям по фильмам «Салют-7», «Холоп», «Текст», будет посвящена покорителям космоса. По сюжету девушку-хирурга отправляют на МКС, чтобы она прооперировала космонавта.

По итогам медицинского и творческого отбора в космос решили отправить 36-летнюю Юлию Пересильд. Также на МКС отправится дублирующий экипаж.

Будущие космоартисты прошли испытания на центрифуге, вибростенде, состоялись ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости, велась парашютная подготовка.

Юлия Пересильд рассказала, что известие о съемках фильма в космосе ее удивило, и призналась, что лететь страшно. «Я в предвкушении чего-то нового и неизвестного! Завтра мы приедем в центр подготовки космонавтов и начнём наш путь! Нас ждут встречи с интереснейшими и умнейшими людьми нашей страны. Испытания и лекции. Новые правила. Я рада! Я в ожидании. Я готова. И вдохновенно спокойна», - поделилась впечатлениями Юлия Пересильд накануне старта подготовки.

Клим Шипенко и Юлия Пересильд проведут на МКС около 12 суток, пока будут идти съемки фильма. 17 октября они вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким.

Звезда российской эстрады Алла Пугачева выложила видеобращение к актрисе на своей странице в Instagram: «Дорогая Юля, ты так долго готовилась к этому событию. А если долго мучиться, то у тебя обязательно все получится. Надо только крылья распахнуть и взлететь над прежней над собой. И пожалуйста, не забудь послать осенний поцелуй нашей планете, замечательной планете. Мы ждем тебя, возвращайся!»

Вспоминают о Юлии Пересильд в псковском драмтеатре, где недавно она выступила к качестве режиссера. Главный художник театра Александр Стройло признался, что хотел отправить актрисе открытку в связи с ее полетом в космос: «Я ей хочу послать открытку — не могу найти. Была такая в советское время - «Лети как Гагарин, вернись как Титов». Нигде мне не попадается. Эти открытки были фотографические, кустарные мастерские их делали». Переживают за актрису и в псковской школе № 24, где она училась.