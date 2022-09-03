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Экономика

В следующем году в Витебске проведут Дни Псковской области

Михаил Ведерников и Александр Субботин. Фото: скрин видео

Ещё одну важную тему недели затронул в своём видеообращении губернатор Псковской области Михаил Ведерников  – это старт Дней Витебской области в Пскове.

«На мероприятие прибыл мой коллега, Председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Михайлович Субботин.

Нужно отметить, что у нас с ним складываются очень конструктивные рабочие отношения. Буквально в начале июля мы с ним договорились о двух вещах:

  • о запуске автобусного сообщения (и оно уже работает с августа),
  • а также о зеркальном проведении дней Псковской и Витебской областей для развития межрегионального экономического сотрудничества.

Рассчитываю, что проведение Дней Витебской области в г. Пскове станет регулярным. В следующем году мы обязательно проведем и Дни Псковской области в Витебске.

А всех вас призываю поддержать это начинание и посетить в Финском парке ярмарку белорусских товаров. Она будет работать до 4 сентября», – напомнил Михаил Ведерников.

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