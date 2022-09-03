В Минске открылись две выставки государственного музея-заповедника «Михайловское»

22:56, 03 сентября 2022, ПАИ

Регион уже сейчас принимает участие в культурной жизни Белоруссии. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В канун нового учебного года в музее Яку́ба Ко́ласа в Минске открылись две выставки государственного музея-заповедника «Михайловское».

Первая из них – это «Сказочники. Книжная графика Юрия и Елизаветы Васнецовых». Замечательная экспозиция произведений известной династии русских и советских художников.

Вторая – «Псковский народный костюм в миниатюре». Музей «Михайловское» направил в Минск 23 объёмные аппликации-реконструкции крестьянской одежды XIX века.

«Эту выставку ранее привозили в Германию и Чехию, а в этом году до Минска она уже представлена в Витебске. Выставка везде пользуется большим спросом. Спасибо «Михайловскому» за активную работу с коллегами из Белоруссии! Уверен, ваши выставки и по возвращению привлекут немало новых посетителей», – поблагодарил губернатор.