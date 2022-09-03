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Общество

Всероссийская акция «Диктант Победы» прошла в Порховской школе

Фото "Порховский вестник".

Сегодня, 3 сентября, в школе №3 прошла Всероссийская акция «Диктант Победы» - исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны, об этом сообщает газета «Порховский вестник».

В течение 45 минут участники отвечали на вопросы. Пользоваться телефонами и иными средствами связи было запрещено.

Перед участниками Диктанта выступила узник Лидия Дмитриева со слезами на глазах она вспоминала ужасные события ВОВ, о разрушенном послевоенном Порхове. Молодому поколению дала напутствие, чтобы не забывали и помнили, каким путем досталась Победа.

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