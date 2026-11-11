Пропавшего 40-летнего псковича нашли живым

17:18, 11 ноября 2026, ПАИ

Пропавшего в Псковской области 40-летнего мужчину нашли живым, сообщили ПАИ в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

Напомним, 6 ноября он уехал на синем автомобиле Ford Focus и не вернулся.