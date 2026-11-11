«Заявить о себе и помочь другим»: директор псковской библиотеки рассказала о премии «Безграничные возможности»

17:40, 11 ноября 2026, ПАИ

Участвовать во Всероссийском конкурсе-премии «Безграничные возможности» стоит ради того, чтобы заявить о себе. Об этом рассказала директор Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих имени А. А. Бологова Екатерина Ануфриева в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Участвовать в любом конкурсе стоит прежде всего для того, чтобы заявить о себе и своих возможностях. Эта премия организована в двух треках: один для персон, которые могли бы рассказать о своих достижениях в различных номинациях, а второй – для организаций. Причём организаций любой сферы, любого направления: и для некоммерческих организаций, которые работают с людьми с инвалидностью, и для государственных учреждений. Это учреждения и культуры, и образования, и спорта. Это действительно уникальная возможность любому человеку с инвалидностью рассказать о себе», – подчеркнула она.

По её словам, участие в этом мероприятии может послужить отличным примером и для других людей с инвалидностью: «Он смог, значит и я смогу». Конкурс «Безграничные возможности» носит мотивационный характер для людей и даёт возможность организациям и учреждениям рассказать о себе на широкую аудиторию.

«Зачастую об организациях, которые работают с людьми с инвалидностью, знают только сами эти люди, члены их семей и, возможно, друзья. А благодаря конкурсу появляется возможность расширить аудиторию. Вдруг кто-то ищет, но не знает, что существует такая организация, которая готова помочь», – сказала Екатерина Ануфриева и особо отметила направление конкурса «Норма жизни», где одна из номинаций – «Территория равных возможностей».

Директор учреждения обратила внимание на широкий спектр номинаций для участников, где каждый может найти что-то своё, и заметила, что Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих имени А. А. Бологова также принимает участие в конкурсе-премии. В заявке сотрудники рассказали об одном из реализуемых проектов.

Напомним, что Всероссийская премия «Безграничные возможности» включает 12 номинаций, объединённых в два направления – «Люди без границ» и «Норма жизни». Первое посвящено личным историям, второе – проектам и практикам в сфере инклюзии.

До 30 ноября продлится приём заявок на Всероссийский конкурс-премию. Как подать заявку? Организаторы собрали пошаговую инструкцию в карточках.

Региональный этап отбора пройдёт с 1 по 20 декабря. Заявки оценят эксперты, не менее половины из которых составят люди с инвалидностью. Федеральный этап запланирован на период с 10 января по 10 февраля 2027 года. По его итогам определят 39 финалистов.

Финал конкурса и торжественная церемония награждения состоятся в Москве 21–22 апреля 2027 года.