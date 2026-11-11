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Общество

Загадка древних горшков: необычную находку обнаружили у крепостной стены в Пскове

При раскопках на старом рынке и у крепостной стены 1309 года в Пскове с внешней стороны укрепления обнаружили множество битых горшков, относящихся примерно к XIV–XV векам. Об этом рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 11 ноября.

Фото: Археологический центр Псковской области. Изображение носит иллюстративный характер

«Рядом со стеной 1309 года, с внешней стороны крепостного укрепления, даже не знаю, сколько горшков было разбито. Они все одного времени, примерно XIV–XV век. И вот такая не то чтобы вымостка из битых горшков, не то чтобы яма засыпана, но их там довольно много», – сказала Марина Кулакова.

По её словам, с этим массивом специалисты пока не работали: материал только собрали и перевезли. Директор Археологического центра Псковской области добавила, что точную причину скопления горшков ещё предстоит выяснить – возможно, идеи появятся после.

На территории старого рынка археологи полностью раскрыли стену 1309 года с мощным валунным основанием и часть рва. На этом же раскопе археологи обнаружили рыбацкие грузила, изразец с изображением двух противостоящих львов, носик зелёнополивного водолея – керамического сосуда, типичного для XVII–XVIII веков, и «Троицкую» печать, а самой первой находкой стала «турецкая» курительная трубка.

Археологические раскопки на месте бывшего Белорусского (старого) рынка в центре Пскова ведутся с середины августа 2026 года. Исследования проводятся перед строительством фермерского рынка «Палкинские ряды». Это обязательное условие реализации инвестиционного проекта. Общая площадь раскопок составляет более 300 квадратных метров.

На месте бывшего рынка построят крытый павильон с продуктовыми рядами, фудкортом, летней террасой и площадками для мастер-классов, здесь же появится детская игровая зона. Общая стоимость проекта оценивается в 245 миллионов рублей. Он должен быть готов к 2029 году.

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