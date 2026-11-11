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Общество

Участникам «Медиамоста» рассказали о здоровом образе жизни

Для участников проекта «Медиамост: созидаем вместе» прошли организационный сбор и инструктаж, сообщили ПАИ организаторы. В рамках инструктажа участникам рассказали о здоровом образе жизни: важности правильного и разнообразного питания, достаточного количества воды, движения и полноценного сна, ежедневных прогулок на свежем воздухе и отдыха.

  • Детский медиафорум стартовал в Псковской области
    Фото: «Навигаторы детства»
  • Детский медиафорум стартовал в Псковской области
    Фото: «Навигаторы детства»
  • Детский медиафорум стартовал в Псковской области
    Фото: «Навигаторы детства»
  • Детский медиафорум стартовал в Псковской области
    Фото: «Навигаторы детства»
  • Детский медиафорум стартовал в Псковской области
    Фото: «Навигаторы детства»
  • Детский медиафорум стартовал в Псковской области
    Фото: «Навигаторы детства»
  • Детский медиафорум стартовал в Псковской области
    Фото: «Навигаторы детства»
  • Детский медиафорум стартовал в Псковской области
    Фото: «Навигаторы детства»
  • Детский медиафорум стартовал в Псковской области
    Фото: «Навигаторы детства»

Занятия прошли в двух группах. В первой группе о здоровом образе жизни рассказала заведующая отделом коммуникационных и общественных проектов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Гайдук, во второй – фельдшер этого же учреждения Елена Шершнева.

Ребятам рассказали, что ЗОЖ – это не только забота о теле, но и хорошее настроение, общение с близкими и умение справляться со стрессом, а также отказ от вредных привычек. Главное – постепенно вырабатывать полезные привычки и находить баланс между учёбой или работой, отдыхом и заботой о себе.

Мероприятие проходит с 10 по 13 ноября. Всего на участие в форуме поступило 62 заявки, а проект объединил 124 человека – активистов школьных медиацентров и тех, кто только пробует себя в сфере медиа. Такая связка «наставник – наставляемый» позволяет не просто учить, а передавать практические навыки из рук в руки: от настройки камеры до монтажа и продвижения роликов.

В течение четырёх дней школьники создадут видеоролики на шесть острых социальных тем: безопасное поведение в цифровой среде и кибербезопасность, профилактика травли и культура уважительного общения, добровольчество как способ позитивных изменений, здоровый и безопасный образ жизни, профилактика вовлечения несовершеннолетних в употребление психоактивных веществ, профилактика противоправного поведения. Это не абстрактные лекции, на выходе – готовые медиапродукты, которые можно использовать в школах и муниципалитетах.

В форуме принимают участие федеральные эксперты в сфере медиа и молодёжной политики, также приглашены региональные министры. Такой уровень спикеров делает событие не рядовым школьным конкурсом, а полноценной площадкой для диалога между подростками и теми, кто определяет медиаповестку.

Традиционно третий день форума ребята проведут в медиацентре, посетят редакцию ПАИ, студию телеканала «Первый Псковский», радиостанции «7 НЕБО» и «Серебряный дождь», а четвёртый день форума станет самым многолюдным: помимо школьников, к нему присоединятся представители родительского сообщества и советники по воспитанию из школ. Именно этот день обещает стать главной цитируемой площадкой – здесь подведут итоги, покажут лучшие работы и обсудят, как выстраивать безопасную медиасреду для детей совместными усилиями семьи и школы.

Проект реализуется при грантовой поддержке министерства молодёжной политики Псковской области. Организаторы – всероссийский проект «Навигаторы детства» (реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения РФ), региональное отделение Союза журналистов России, телеканал «Первый Псковский» и Псковское агентство информации.

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