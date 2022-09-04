Сотрудники ГИБДД провели акцию «Безопасный путь в школу!» в Пскове

13:54, 04 сентября 2022, ПАИ

Сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Безопасный путь в школу!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД по Псковской области.

Мероприятие провели в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на территории города Пскова. Сотрудники ГИБДД организовали акцию «Засветись». В ней принял участие начальник ГИБДД города Пскова Владимир Папорт, который встречал ребят на пути в школу и вручал памятки и светоотражающие элементы. Он также напомнил школьникам основные правила поведения на дороге и пожелал успехов в учебе. Особое внимание уделялось ученикам начальных классов.

Как показывает практика, за летние каникулы дети отвыкают от интенсивной транспортной обстановки, поэтому очень важно напомнить и повторить с ними правила дорожного движения, отметили в ведомстве.

Инспекторы ГИБДД совместно с педагогами школ города активно внедряют схемы безопасного передвижения детей по маршруту «дом – школа – дом». Помимо этого, в целях профилактики в первые учебные дни наряды ДПС в утреннее время несут службу около образовательных организаций.