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Сотрудники ГИБДД провели акцию «Безопасный путь в школу!» в Пскове

Фото: пресс-служба ГИБДД УМВД по Псковской области

Сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Безопасный путь в школу!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД по Псковской области.

Мероприятие провели в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на территории города Пскова. Сотрудники ГИБДД организовали акцию «Засветись». В ней принял участие начальник ГИБДД города Пскова Владимир Папорт, который встречал ребят на пути в школу и вручал памятки и светоотражающие элементы. Он также напомнил школьникам основные правила поведения на дороге и пожелал успехов в учебе. Особое внимание уделялось ученикам начальных классов.

Фото: пресс-служба ГИБДД УМВД по Псковской области

Как показывает практика, за летние каникулы дети отвыкают от интенсивной транспортной обстановки, поэтому очень важно напомнить и повторить с ними правила дорожного движения, отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба ГИБДД УМВД по Псковской области

Инспекторы ГИБДД совместно с педагогами школ города активно внедряют схемы безопасного передвижения детей по маршруту «дом – школа – дом». Помимо этого, в целях профилактики в первые учебные дни наряды ДПС в утреннее время несут службу около образовательных организаций.

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