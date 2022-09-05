Костяной гребень X века привели в порядок псковские археологи

12:48, 05 сентября 2022, ПАИ

Гребень X века привели в порядок псковские археологи. Его удалось найти весной во время раскопок в Пскове на улице Профсоюзной на территории подворья Псково-Печерского монастыря, сообщается в Telegram-канале Археологического центра Псковской области.

Предмет туалета был обнаружен в двойном погребении Х века. С большой долей вероятности, погребение относится к единому некрополю этого времени, растянувшемуся вдоль берега реки Великой, уточнили археологи.

​

В процессе реставрации удалось хорошо сохранить спинку костяного гребня и его орнаментированные накладки, но свои зубцы он потерял за тысячу лет, проведённых в слое щебня. Такие гребни характерны для IX–XI веков, но наиболее распространёнными были именно в X веке.