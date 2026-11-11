Прививку от гриппа в Псковской области сделали уже более 115 тысяч человек

16:22, 11 ноября 2026, ПАИ

По состоянию на 6 ноября прививку от гриппа в Псковской области сделали 115 905 человек. Общий охват вакцинацией составил 20,57 %. Кампания продолжается: в регион поступила очередная партия из 107 940 доз вакцины, сообщили ПАИ в управлении Роспотребнадзора.

Жителям напоминают, что возможность защититься от гриппа ещё есть. Вакцинация помогает заранее подготовить иммунную систему и снизить риск тяжёлого течения заболевания.

Особое внимание прививкам рекомендуют уделить людям из групп риска: часто болеющим ОРВИ, пациентам с хроническими заболеваниями, детям, пожилым людям и беременным женщинам.

Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства.

Помимо вакцинации, важно соблюдать и другие меры профилактики: регулярно мыть руки, ограничивать контакты в период подъёма заболеваемости, использовать маски в общественном транспорте и местах большого скопления людей. При появлении симптомов недомогания рекомендуется оставаться дома и обращаться к врачу.